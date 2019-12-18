Россия испытала "Деривацию"

tvzvezda.ru

В настоящее время в Нижнем Новгороде проводятся полевые испытания российской перспективной боевой машины 2С38 "Деривация". Соответствующие кадры опубликовала "Звезда".

Телеканал отмечает, что одноименную "машину на гусеничном бронированном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур".

В апреле 2018 года "Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" и сообщил, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией "Буревестник", начнутся в том же году.