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Lenta.ru

Россия испытала "Деривацию"

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tvzvezda.ru

В настоящее время в Нижнем Новгороде проводятся полевые испытания российской перспективной боевой машины 2С38 "Деривация". Соответствующие кадры опубликовала "Звезда".

Телеканал отмечает, что одноименную "машину на гусеничном бронированном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур".

В апреле 2018 года "Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" и сообщил, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией "Буревестник", начнутся в том же году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
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