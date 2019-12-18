Россия испытает свой самый опасный корабль

Находящийся в настоящее время на ремонте тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" начнет испытания в 2020 году, сообщает "Звезда". В октябре американский журнал Military Watch назвал его самым опасным кораблем России.

"В 2020 году будет выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих его вывод из бассейна, а следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года", — сказал телеканалу первый заместитель главы "Севмаша" Сергей Воронько.

В октябре полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что "Адмирал Нахимов" в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США, поскольку "у США 11 авианосных ударных группировок", тогда как "у нас — ни одной".

Возвращение на службу "Адмирала Нахимова", введенного в эксплуатацию еще в 1988 году, намечено на 2022 год. Предполагается, что крейсер получит унифицированные пусковые установки, которые могут осуществлять пуск различных версий ракет "Калибр", "Оникс" и перспективного гиперзвукового "Циркона".