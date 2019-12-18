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Россия испытает свой самый опасный корабль

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Крейсер "Адмирал Нахимов"
Крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Находящийся в настоящее время на ремонте тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" начнет испытания в 2020 году, сообщает "Звезда". В октябре американский журнал Military Watch назвал его самым опасным кораблем России.

"В 2020 году будет выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих его вывод из бассейна, а следующим этапом будет произведена его достройка у набережной и подготовка к началу испытаний. Это планы 2020 года", — сказал телеканалу первый заместитель главы "Севмаша" Сергей Воронько.

В октябре полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что "Адмирал Нахимов" в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между ВМФ России и ВМС США, поскольку "у США 11 авианосных ударных группировок", тогда как "у нас — ни одной".

Возвращение на службу "Адмирала Нахимова", введенного в эксплуатацию еще в 1988 году, намечено на 2022 год. Предполагается, что крейсер получит унифицированные пусковые установки, которые могут осуществлять пуск различных версий ракет "Калибр", "Оникс" и перспективного гиперзвукового "Циркона".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
ГЗЛА
Калибр КР
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1 комментарий
№1
18.12.2019 00:14
А разве не "Кузнецов" самый опасный корабль?
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