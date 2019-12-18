Вода из воздуха как способ избежать войны

Вода — важнейший ресурс, нехватка которого может порождать конфликты. Вчера, 16 декабря, Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявило о новой программе Atmospheric Water Extraction (AWE), нацеленной на развитие технологий добычи воды из воздуха.

В описании программы указывается, что обеспечение питьевой водой военнослужащих, действующих в условиях ограниченных ресурсов или спорной территории, является непростой задачей. Логисты сталкиваются с большим риском доставки воды и часто несут потери, которые можно было бы предотвратить. Кроме того, "в конечном счёте, технология может снизить мотивацию к конфликтам из-за ресурсов, предоставляя новый источник питьевой воды для проблемных слоёв населения".

Логотип программы AWE Источник изображения: darpa.mil

Программа AWE имеет два направления. В рамках первого DARPA будет рассматривать возможности для индивидуальных приспособлений, способных генерировать достаточно питьевой воды для его владельца даже в засушливых средах. Второе направление направлено на разработку установок, размещаемых на транспортных средствах, и способных обеспечить достаточным количеством воды порядка 150 человек каждая. 7 января 2020 года DARPA организовывает "День соискателя", где представители промышленности смогут презентовать свои разработки.