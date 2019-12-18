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Газета.ru

Достойны награды: пилоты посадили Ту-22М3 на грунт

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Источник изображения: gazeta.ru

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны. Летчики не пострадали. Теперь их командование просит представить их к госнаградам. В начале текущего года этот самолет потерпел крушение в Мурманской области, в результате чего погибли три члена экипажа, один получил ранения.

При выполнении планового полета у самолета Ту-22М3 отказал двигатель, но его удалось посадить, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел в Астраханской области.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - отметили в ведомстве.

По информации военных, летчики не пострадали и самостоятельно покинули машину. Сейчас они находятся на аэродроме базирования. К тому же, как уточнили в министерстве, полет осуществлялся без боекомплекта, и разрушений на земле нет.

Теперь командование летчиков аварийно севшего самолета просит представить их к госнаградам, сообщили в Минобороны.

Ту-22М3 - это двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик, который предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Его экипаж состоит из четырех человек. Первый полет Ту-22М3 провели еще в 1977 году и через год модель запустили в серийное производство. Сейчас на вооружении ВКС России стоят только бомбардировщики Ту-22 в модификации М3.

Ракетоносцы активно использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. Ту-22МЗ взлетали с российской территории, пролетали над территорией Ирана и Ирака, после чего совершали групповую атаку на террористов. "Эти многорежимные ракетоносцы отлично работают как поодиночке, так и в команде", - говорил ранее "Интерфаксу" глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.

Последняя катастрофа Ту-22МЗ произошла в начале текущего года - 22 января. Самолет разбился при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске, расположенном в 105 км от Мурманска. В результате катастрофы три члена экипажа погибли, один получил ранения.

Как сообщили в Минобороны, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта на борту. Причиной аварии военные назвали попадание самолета в снежный заряд. В ведомстве пояснили, что при "жестком касании" взлетной полосы воздушным судном "произошло его разрушение".

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передавал, что вероятной причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования.

"Было ухудшение погоды, и самолет попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке. В результате произошло разрушение конструкции самолета и возгорание", - уточнили собеседник агентства.

Потерпевший крушение бомбардировщик был выпущен за 33 года до этого. Последний раз он проходил ремонт в 2012 году, отмечал "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Туполев", которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Специалисты компании-разработчика и производителя выразили намерение принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

Незадолго до этого ЧП, в декабре 2018 года, "Туполев" объявил о первом полете модернизированной версии Ту-22МЗ - Ту22М3М. Высота полета составила 1,5 тыс. м, а продолжительность - 37 минут. Основная задача новых ракетоносцев - борьба с авиационными корабельными группировками, отмечал гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Модернизированный Ту-22М3 впервые показали в Казани на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова в августе 2018 года. По словам Конюхова, самолет оснащен новыми противокорабельными ракетами. "Это радикально и качественно улучшит возможности самолета, помимо рутинных задач, связанных с применением бомбового вооружения", - подчеркнул он.

На вооружение ВВС России новые самолеты будут поступать с 2021 года, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года", - уточнил он.

По его словам, новый Ту-22МЗМ похож на своего предшественника только внешне, зато внутри это принципиально другой самолет с совершенно иными системами, возможностями, силой и угрозой для потенциальных противников.


Лидия Мисник

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