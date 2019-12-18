Российский "Фрегат" для Европы снова оказался неисправен

Планировавшийся на 17 декабря пуск с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с пятью европейскими спутниками отложен на сутки, поскольку разгонный блок "Фрегат" российского производства снова оказался неисправен, сообщает "Роскосмос".

Причина переноса старта — сбой в системе управления разгонного блока. "Ведется анализ причин для устранения неисправности. Принято решение о переносе пуска на резервную дату", — говорится на сайте госкорпорации.

В феврале европейский оператор Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия "НПО Лавочкина" о ремонте "Фрегата" на космодроме Куру путем наложения "заплатки" и не дал согласие на проведение сварочных работ в "полевых условиях", однако потом передумал.

В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен из-за аномалии (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке "Фрегат" ракеты "Союз-СТ-Б".

Производителем "Союза-СТ-Б" является самарский ракетно-космический центр "Прогресс", "Фрегата" — химкинское "НПО Лавочкина" ("Лавочка").