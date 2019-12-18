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Российская газета

Разочаровавшие Иорданию китайские ударные беспилотники продадут Хафтару

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Источник изображения: rg.ru

В настоящее время вовлеченные в ливийский конфликт стороны активно применяют ударные беспилотные летательные аппараты. Так, на стороне сил Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара воюют БПЛА Wing Loong II китайского производства.

В то же время их противников из Правительства национального согласия поддерживают турецкие Bayraktar TB2.

Не исключено, что в ближайшее время в небе Ливии появятся новые боевые дроны. Речь идет об изготовленных в Китае иорданских CH-4B.

Шесть таких аппаратов, выпускаемых корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation, Иордания купила в 2016 году.

Известно, что при собственной массе до 1 330 кг такие беспилотники могут нести почти 345 кг полезной нагрузки, включая четыре корректируемые бомбы и управляемые ракеты. Они могут непрерывно находиться в воздухе до 30 часов. CH-4B применялись в ходе боевых действий в Ираке и Йемене.

Однако у иорданцев возникли проблемы с эксплуатацией этой техники, и она была отправлена на хранение.

Сообщается, что были проведены переговоры о передаче этих БПЛА авиационным подразделениям ЛНА. В то же время неизвестно, кто будет ими управлять, а также знают ли в Китае об этой сделке.


Алексей Брусилов

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Страны
Иордания
Ирак
Йемен
Китай
Ливия
Турция
Продукция
Pterodactyl I
СН-4
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