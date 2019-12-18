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Интерфакс-АВН

ГК Astra Linux и ПП "Спутник" подписали соглашение о технологическом партнерстве

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа компании Astra Linux и поисковый портал "Спутник" успешно провели испытания на корректность функционирования браузера "Спутник" в среде операционных систем семейства Astra Linux.

"По результатам тестирования был подписан сертификат совместимости продуктов и соглашение о технологическом партнерстве в рамках программы Ready For Аstra Linux", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В сообщении приводятся слова генерального директора ООО "ПП "Спутник" Максима Хромова, который отметил, что уровень защиты в браузере "Спутник" позволяет работать с защищенным документооборотом внутри государственных ведомств и на электронных торговых площадках, где необходимо использовать электронную подпись. "Партнерство с ГК Astra Linux поднимает безопасность такой работы на новый уровень, так как в основе решений обеих компаний лежат отечественные технологии в области защиты и обеспечения доступности данных", - сказал он.

По словам директора по продукту ГК Astra Linux Романа Мылицына, активная IT-кооперация по созданию доверенных технологических стеков программно-аппаратных продуктов - основной тренд российского рынка разработки.

"Количество партнеров и совместимых решений с операционной системой Astra Linux растет с каждым днем. Наше сотрудничество с ООО "ПП "Спутник" стало закономерным шагом для обеих компаний, так как позволяет серьезно расширить предложение для заказчиков из государственного и корпоративного сектора, для которых защита информации - основное требование при создании своих информационных инфраструктур", - сказал Мылицын.

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