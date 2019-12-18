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Известия.ru

Шамсутдинов стал потерпевшим в деле о неуставных отношениях в части

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев в Забайкальском крае, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Об этом на странице в Facebook заявил его адвокат Руслан Нагиев во вторник, 17 декабря.

"Сегодня можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается в том числе тем, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", — написал Нагиев.

Он отметил, что Рамиль не падает духом и благодарит всех тех, кто переживает и беспокоится о нем.

16 декабря адвокат Шамсутдинова сообщил о продлении ареста своего подзащитного на 4 месяца.

Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам вечером 25 октября во время смены караула. Жертвами солдата-срочника стали восемь человек. Двое получили ранения. В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

28 октября Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

6 ноября Министерство обороны России назвало версию об угрозах изнасилования Шамсутдинова вбросом. По мнению ведомства, целью такой дезинформации стала очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления.

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Россия
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