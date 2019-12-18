Производство и модернизация самоходной артиллерии на "Уралтрансмаше"

Информационное агентство РИА Новости опубликовало интервью генерального директора АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш", Екатеринбург, входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод") Дмитрия Семизорова.

155-мм самоходная гаубица 2С19М-155 "Мста-С", предлагаемая на экспорт (с) пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Единственный завод по серийному производству артиллерийской техники Уралтрансмаш завершает модернизацию одной из самых мощных пушек в мире "Малка" и готовится запустить в серию перспективную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности - трамваях.

- Дмитрий Юрьевич, год подходит к концу. Каковы его предварительные итоги?

- Наш завод уникален и является единственным предприятием по серийному производству самоходной артиллерийской техники. В 2014-2015 годах было резкое снижение заказов, и на предприятие легла очень большая кредитная нагрузка. Сейчас ситуация выравнивается, и показатели улучшаются из года в года. Рост прибыльности составит от 10 до 12%. Что касается гособоронзаказа, то его мы выполняем полностью и в срок.

- А по продукции?

- Уходящий год был очень насыщенным на события как в плане военной продукции, так и гражданской. В частности, первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" готова к отгрузке. Если говорить о гражданке, то мы практически освоили серийное производство линейки низкопольных трамваев, которые на 100% соответствуют программе "Доступная среда". Испытания одно и двухсекционного трамваев завершены, сейчас тестируется трехсекционный. Я думаю, что в декабре мы полностью закончим эту работу и будем готовы поставлять современные и оборудованные по последнему слову техники трамваи для муниципалитетов и регионов.

[раздел о трамваях опущен]

- Теперь к оборонным темам. Когда завершится процесс модернизации "Малки" и "Тюльпана"? Когда вы начнете поставлять модернизированные изделия российской армии?

- Мы уже ведем поставки модернизированных "Тюльпанов". Что касается "Малки", то в декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем.

- Сейчас на предприятии еще одна крупная работа - это доведение "Мсты-С" до уровня СМ. Как выполняется этот контракт, когда планируете завершить и насколько видите перспективы дальнейшей модернизации этих машин, учитывая появление "Коалиции"?

- Работы по модернизации мы закончили и сейчас уже поставляем в войска модернизированные артиллерийские комплексы. План за 2019 год полностью закрыли и уже начали работы по объему 2020-го. Если у нас так пойдет и дальше, то объемы 2020 года сможем закрыть даже в его первой половине.

Теперь о появлении "Коалиции" и всего остального. "Коалиция" - это машина будущего. Она на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал.

- А в чем измеряется этот потенциал?

- Машина будет более маневренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведется большая работа по увеличению надежности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы.

- Над чем сейчас работает конструкторское бюро?

- Мы сейчас заканчиваем капитальный ремонт с модернизацией изделия 2С3М, задумываемся о колесном шасси для изделий в калибре 152 мм, и кроме того, не надо забывать, что в интересах иностранных заказчиков нашим конструкторским бюро была разработана машина 2С19М1-155 в калибре 155 мм.

- Это для Индии?

- Для любых иностранных заказчиков, которые будут в 2020 году открывать тендеры на данный вид вооружений. В сравнении с аналогами наша машина будет дешевле и надежнее.

- А в чем причина перехода на колесное шасси? Последнее время это стало мейнстримом.

- Колесное шасси позволяет сберечь существующие дороги от разрушений без потери маневренности. Плюс ко всему существует потребность в таких машинах у нашего основного заказчика.

- Как идет процесс импортозамещения в изделиях для Вооруженных сил?

- Если взять в качестве примера ту же "Малку", то мы в ней провели полное импортозамещение. Заменили бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, на отечественную, заменили силовую установку, которая так же была украинской. Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания.

Генеральный директор АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш", Екатеринбург, входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод") Дмитрий Семизоров (с) пресс-служба АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"