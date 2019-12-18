Хит-парад танкового безумия

Необычная броня в одной линейке: от карликового "Голиафа" до циклопических "Ратте" и "Монстра"

Популярный YouTube-канал AmazingViz специализируется на составлении всевозможных хит-парадов военной техники, расставляя танки, корабли и самолёты в линейки от меньшего к большему по какому-то параметру. В своём творчестве авторам редко удается избежать серьезных ошибок, поэтому рекомендовать их подборки в качестве какого-то серьезного источника не стоит. Но этот ролик следует посмотреть даже из эстетических соображений.

Большинство представленных образцов если и покинули чертёжные доски своих создателей, то до серийного производства не доехали. Главное же достоинство таких измерений — возможность сравнить размеры этих квазимодо гусениц и брони. Техника расположена в четырёх "весовых категориях". Смотреть видео лучше, периодически его приостанавливая.