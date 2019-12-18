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ЦАМТО

Верфь Albwardy Damen построит десантный корабль для ВМС Нигерии

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ЦАМТО, 17 декабря. Стали известны некоторые подробности контракта, предусматривающего строительство на верфи Albwardy Damen Shipyards (ОАЭ) десантного корабля LST-100 (Landing Ship Transport 100) для ВМС Нигерии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, 9 декабря в Шардже (ОАЭ) на верфи Albwardy Damen состоялась церемония закладки киля десантного корабля LST-100, предназначенного для ВМС Нигерии.

Как ранее заявило командование ВМС Нигерии, строительство корабля будет завершено в мае 2020 года. Тем не менее, как сообщил Jane's Defence Weekly представитель ВМС Нигерии капитан Сулеман Дахун (Suleman Dahun), судно будет официально поставлено заказчику в марте 2022 года.

Принятие на вооружение LST-100 позволит восстановить возможности нигерийского флота по перевозке войск, заменив снятые с вооружения десантные корабли "Амбе" и "Офиом" класса "Тип-502", построенные немецкой Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) в 1978 году. LST-100 также будет использоваться для проецирования военно-морской мощи Нигерии и доставки гуманитарной помощи.

Контракт на постройку корабля был заключен с Albwardy Damen по результатам тендера, в котором приняли участие несколько других судостроительных компаний. В июле 2018 года индийская пресса сообщила, что судостроительное предприятие Goa Shipyard представило предложение с самой низкой стоимостью на проведенном в Нигерии тендере на поставку двух десантных кораблей. Стоимость программы была оценена в 102 млн. долл. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, и компания должна была улучшить ряд других параметров предложения, включая сроки постройки. Можно предположить, что предложение Damen было признано лучшим по итогам дальнейших переговоров. На текущий момент не ясно, заказан ли Нигерией второй корабль, либо он включен в соглашение в качестве опциона.

Предложенный Нигерии LST-100 представляет собой версию судна из разработанной Damen новой линейки десантных кораблей длиной 100 м, водоизмещением 1000-1300 т, дальность плавания которых составляет 4000 морских миль, а автономность – 15 суток. Судно может взять на борт 235 военнослужащих (экипаж – 18 человек), оборудуется кормовой и носовой рампами, летной площадкой для среднего вертолета. Опционально корабль оснащается 25-тонным грузовым краном и шлюзами для спуска на воду десантных катеров.

В последние годы ВС Нигерии возобновили участие в зарубежных операциях, участвуя в нескольких миротворческих миссиях ООН и операции Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) в Гамбии в 2017 году. Новый десантный корабль позволит в перспективе более эффективно действовать в подобных операциях.

Albwardy Damen является совместным предприятием Albwardy Investment (Дубай, ОАЭ) и Damen Shipyards Group (Нидерланды). Компания предоставляет услуги судостроения и судоремонта для морской и нефтегазовой промышленности на Ближнем Востоке, включая постройку новых судов со стальным и алюминиевым корпусом.

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Германия
Индия
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