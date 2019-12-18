Продлен ресурс летной годности очередного самолета Ан-124-100 "Руслан"

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото.

ЦАМТО, 17 декабря. На ульяновском заводе "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) успешно завершена работа по сервисному обслуживанию и продлению ресурса летной годности третьего в этом году тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

"На Ан-124-100 были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения "Руслана", – сообщил директор программы "Ан-124" в АО "Авиастар-СП" Сергей Дьячков. – На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний".

Финалом большой работы ульяновских авиастроителей стало подписание формуляра на Ан-124-100 "Руслан". Самолет планируется передать заказчику до конца года.

Ан-124-100 – уникальный продукт отечественного авиастроения, востребованный на рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. С 2004 года АО "Авиастар-СП" продолжает модернизацию эксплуатируемого парка "Русланов". Их уникальность обеспечивает лидерство России на международном рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. По своим характеристикам и транспортным возможностям у Ан-124-100 до сих пор нет равных. На основании результатов дополнительных испытаний и проведения расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции "Руслана" в 50 тыс. летных часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".