В ВВС США объяснили, зачем готовы купить списанные истребители у Швейцарии

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США ведут переговоры со Швейцарией о покупке 22 списанных истребителей Northrop F5 Tiger, сообщает портал swissinfo.ch.

В ВВС США пояснили, для чего им может понадобиться такое приобретение.

Эти самолёты Пентагон планирует использовать для обучения лётчиков навыкам воздушного боя. Самолёты планируется полностью восстановить под современные потребности.

Со ссылкой на газету SonntagsZeitung сообщается, что на закупку швейцарских самолётов была выделена сумма в 40 млн. долларов. Швейцарская военно-логистическая компания Armasuisse подтвердила, что такие переговоры проходили летом, но конкретного договора пока ещё нет. Перед этим американский оборонный бюджет должен еще быть утвержден Конгрессом. Вместе с тем поставка самолетов (в случае подписания контракта) запланирована на 2021 год.

Отмечается, что возраст швейцарских F5 Tiger составляет около 35 лет. И простое содержание неработающих машин обходится стране в немалые суммы. Несколько лет назад США уже купили у Швейцарии 44 таких самолета.

В настоящее время швейцарское правительство тоже задумалось о приобретении новых истребителей для нужд ВВС. Сейчас их основу составляют F/A-18 американского производства. При этом население Конфедерации отклонило на референдуме идею закупки шведских истребителей Gripen, по сути, оставив в конкурсе только французские и американские компании.