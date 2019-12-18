На ТВ Израиля заявили об обстреле израильского БПЛА "российскими военными" в Сирии

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Израильский информационный портал news.co.il со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ публикует материал об обстреле беспилотника ЦАХАЛ, находившегося в воздушном пространстве Сирии. В свою очередь 12-й канал ссылается на некие сирийские источники в Telegram.

В сюжете израильского телеканала утверждается, что огонь был открыт якобы российскими военными, находившимися в районе Голанских высот.

Из сюжета:

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Израилю, находился в воздушном пространстве Сирии не более полутора минут. В этом время он был обстрелян с земли с использованием автоматического оружия. Сирийские расчёты ПВО в обстреле беспилотника не участвовали.

Тот факт, что средства ПВО САР против израильского беспилотника не применялись, по каким-то причинам стал для израильских медиаресурсов поводом обвинить в обстреле БПЛА российских военнослужащих.

В то же время израильские СМИ не пишут о том, по какой причине БПЛА этой страны входил в сирийское воздушное пространство, нарушая границы суверенного государства.

О типе беспилотника не сообщается. По неподтверждённым сведениям, речь идёт о беспилотнике-разведчике.

Инцидент с обстрелом, как утверждают СМИ Израиля, произошёл накануне вечером над северной частью Голанских высот.