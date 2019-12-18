Посты робота "Федора" не являются официальной позицией Роскосмоса

Ранее на странице робота "Федора" в Twitter неоднократно публиковалась информация о деятельности госкорпорации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Информация, которая появляется в Twitter робота "Федора", не является официальной позицией Роскосмоса. Это следует из размещенного на этой странице ответа на вопрос, заданный корреспондентом ТАСС.

"Я сам по себе. Меня таким сделали мои инженеры", - говорится в сообщении, сделанном в комментариях на этой странице.

Я сам по себе. Меня таким сделали мои инженеры. - FEDOR (@FEDOR37516789) 17 декабря 2019 г.

В понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уклонился от ответа на вопрос, является ли Twitter робота "Федора" официальной позицией Роскосмоса. Он предложил "спросить" об этом у самого андроида.

Ранее на странице робота "Федора" в Twitter неоднократно публиковалась информация о деятельности госкорпорации. В частности, там впервые появились уточненные данные о дате ноябрьского запуска ракеты "Союз-2" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-13" после принятия решения о его переносе. Аккаунт робота "Федора" не верифицирован.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС в августе, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". На станции российские члены экипажа станции провели с роботом ряд экспериментов. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.