ДОСААФ должно стать флагманом допризывной подготовки в России

ДОСААФ должно получить статус флагмана военно-патриотического воспитания, допризывной и вневойсковой подготовки российской молодежи. Такое заявление сделал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По его словам, многолетний опыт работы с молодежью, мощный преподавательский и инструкторский состав, а также учебно-материальная база делают ДОСААФ неоспоримым лидером в выполнении государственной программы патриотического воспитания граждан России.

Отдельно Рустам Минниханов отметил весомый вклад оборонного общества в воспитание молодежи на примере ветеранов Великой Отечественной войны и участников вооруженных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Рустам Минниханов также предложил возродить на базе аэроклубов ДОСААФ программу первоначальной летной подготовки подростков.

Президент Татарстана в целом дал высокую оценку деятельности республиканского ДОСААФ. Он отметил, что сегодня ДОСААФ РТ вносит значительный вклад в подготовку к празднованию в 2020 году 100-летия образования Татарской АССР и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Правительство Татарстана осуществляет серьезную поддержку республиканского оборонного общества, заявил Рустам Минниханов, это материально-техническое обеспечение образовательных учреждений, работы по благоустройству и ремонту недвижимого имущества оборонного общества, создание местных отделений ДОСААФ в муниципальных районах республики.

Президент Республики Татарстан также отметил важность проведения V съезда ДОСААФ России, в котором примет участие председатель республиканского оборонного общества Дамир Динниулов.