Росгвардия провела пресс-тур в мастерскую, где создается иконостас для главного храма ведомства

Росгвардия впервые пригласила журналистов в иконописную мастерскую во имя преподобного Алипия Печерского в г. Хотьково Московской области, где в настоящее время ведутся работы по созданию иконостаса для строящегося Князь-Владимирского храма, который располагается в подмосковной Балашихе и является главным храмом Росгвардии.

В иконописной мастерской с журналистами встретились офицеры Росгвардии, настоятель храма протоиерей Максим Беликов и руководитель мастерской Юрий Мазин. Они рассказали об этапах строительства храмового комплекса и работах по его внутреннему убранству.

"Иконостас - ядро храмового литургического образа, это не просто декоративное сооружение, закрывающее алтарь, но и единый ансамбль икон. Создание иконостаса — сложный процесс, требующий творческого подхода и внутренней дисциплины. В нем участвует большое количество специалистов: архитекторов, мастеров художественной резьбы по дереву, столяров, художников-иконописцев, инженеров-технологов, позолотчиков и многих других. Мастера разработали индивидуальный проект, по которому исключительно методом ручной работы выполняется каждый этап создания иконописного ансамбля", - сказал Юрий Мазин.

Мастера поделились с представителями СМИ секретами древнего ремесла художественной резьбы по дереву, показали основные виды резных узоров и различные инструменты для их выполнения, а также приоткрыли тайны создания уникального декора. Гостям мастерской наглядно продемонстрировали этапы превращения необработанной древесины в резной иконостас.

Журналистам представилась уникальная возможность побывать в роли мастеров-резчиков, которые делают сложный орнамент, и столяров, изготавливающих несущие элементы иконостаса.