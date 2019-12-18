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Российская газета

Под Астраханью ракетоносец Ту-22 совершил аварийную посадку в поле

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Источник изображения: rg.ru

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку. Экипаж самолета не пострадал и самостоятельно покинул воздушное судно.

Самолет вылетел с военной базы Шайковка в Калужской области.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - сообщает пресс-служба Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что полет ракетоносца осуществлялся без боекомплекта, и четверо пилотов уже доставлены на аэродром базирования. По факту ЧП назначена проверка.

Отметим, что Ту-22 самолет не новый. Работы над ним начались еще в 1965 году, но его платформа оказалась настолько удачной, что выдержала несколько модернизаций. Нынешняя версия Ту-22М3 имеет максимальную скорость, как у истребителя - 2000 км/ч. Дальность полета без дозаправки - 6800 километров, боевая нагрузка - около 24 тонн.

Ту-22 показали высочайшую эффективность при выполнении боевых задач в Сирии. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс СВП-24-22, который "превращал" обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Кроме того, самолет может нести противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и Х-555.


Николай Грищенко

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