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Российская газета

Самый опасный корабль ВМФ России выйдет на испытания

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

В 2020 году тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" подготовят к началу заводских испытаний.

- Корабль выведут из бассейна, достроят у набережной и подготовят к началу испытаний. Это планы 2020 года, - сообщил телеканалу "Звезда" первый заместитель главы "Севмаша" Сергей Воронько.

ТАРК "Адмирал Нахимов" относится к проекту "Орлан". Однотипный "Петр Великий" - флагман Северного флота и единственный пока корабль этого класса в боевом составе ВМФ РФ. "Нахимов" находится на ремонте и модернизации с 1999 года, ввод его в строй намечен на 2022 год.

Американские СМИ считают, что после завершения модернизации атомный крейсер станет самым опасным кораблем российского флота благодаря новому вооружению, радарам и средствам радиоэлектронной борьбы. Вместо 16 крылатых ракет "Гранит" крейсер воорружат 80 универсальными пусковыми установками для ракет нового поколения: "Калибров", "Ониксов" и гиперзвуковых "Цирконов". Общее число готовых к пуску противокорабельных ракет на крейсере перевалит за 250. Отвечающая за ПВО зенитная система С-400 с 96 пусковыми ячейками оснащена новейшей дальней ракетой 40Н6E, способной поражать цели на дистанции до 380 километров. Эта ракета предназначена в первую очередь для борьбы с "летающими радарами" E-3 AWACS, которые, в свою очередь, наводят на цели крылатые ракеты и самолеты пятого поколения.

Радиоэлектронное вооружение "Адмирала Нахимова" также полностью обновлено, корабль получил новейшие системы обнаружения и РЭБ.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
E-3
Адмирал Нахимов
Гранит
Пётр Великий
С-400 Триумф
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
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