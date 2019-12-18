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Интерфакс-АВН

Экипаж совершившего аварийную посадку под Астраханью бомбардировщика Ту-22М3 представят к наградам

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Бомбардировщик Ту-22М3 проходит над зрителями во всей красе
Бомбардировщик Ту-22М3 проходит над зрителями во всей красе.
Источник изображения: warspot.ru

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Летчиков, которые смогли посадить в Астраханской области на грунт дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в ведомстве, во вторник "в Астраханской области при выполнении планового полета на бомбардировщике произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт".

"Летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину, и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования. На земле разрушений нет", - сказали в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта.

У Вооруженных сил России есть дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.

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Афганистан
Грузия
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Ту-22М
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