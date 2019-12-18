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ЦАМТО

Минобороны Индии ежегодно увеличивает объем средств, выделяемых на приобретение ВиВТ

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ВВС Индии
ВВС Индии.
Источник изображения: пресс-служба ВВС Индии

ЦАМТО, 17 декабря. По данным государственного индийского информагентства PIB (Press Information Bureau), в течение последних 5 лет доля средств в оборонном бюджете, выделяемая на закупки вооружений и военной техники, существенно возросла.

В письменном ответе Минобороны Индии на запрос законодателей нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха), который цитирует PIB, приводится соответствующая статистика.

В частности, в 2014/15 ф.г. в общей сложности Минобороны Индии приобрело ВиВТ на сумму 658,60 млрд. рупий, в том числе на предприятиях государственного управления оружейных заводов OFB и DPSU на сумму 463,90 млрд. рупий, в 2015/16 ф.г. – 623,42 и 527,74 млрд. рупий, в 2016/17 ф.г. – 691,50 и 556,14 млрд. рупий, в 2017/18 ф.г. – 727,32 и 583,30 млрд. рупий, в 2018/19 ф.г. – 759,21 и 582,46 млрд. рупий, соответственно.

Как сообщается, в течение 2015-2019 гг. правительство предприняло ряд мер по передаче значительных финансовых полномочий в штабы соответствующих видов ВС для проведения срочных закупок ВиВТ. Это привело к оперативному принятию решений по закупкам и обеспечило более полное и оптимальное использование выделенных бюджетных средств.

В оборонном бюджете 2016/17 ф.г. на приобретение вооружений было выделено 698,99 млрд. рупий при реальном исполнении бюджета в объеме 691,50 млрд. рупий, в 2017/18 ф.г. – 694,73 и 727,32 млрд. рупий, в 2018/19 ф.г. – 741,16 и 759,21 млрд. рупий, соответственно.

Примечание:

Превышение объемов приобретения ВиВТ по сравнению с выделенными бюджетами на закупку вооружений в 2017/18 ф.г. и 2018-2019 ф.г., вероятно, связано, в том числе, с обострением ситуации в Кашмире.

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Страны
Индия
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