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Известия.ru

Судостроители рассказали о причиненном "Адмиралу Кузнецову" ущербе

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов", не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.

"Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет", — отметил один из источников.

При этом, как рассказал другой собеседник агентства, дизель-генераторы, емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла не пострадали, хотя и находились недалеко от горевших помещений. Поэтому авианосец не получил серьезных повреждений.

Пожар на корабле произошел 12 декабря. В результате погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что ремонт "Адмирала Кузнецова" проходит в соответствии с графиком и будет завершен в 2022 году.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов" в 2018 году. "Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется", — говорил Бурсук.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал судно при выполнении операции в Сирии.

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Адмирал Кузнецов
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