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Российская газета

Ядерный страж: Минобороны представило видеоролик к 60-летию РВСН

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото.
Источник изображения: Фото: ТАСС

Минобороны РФ опубликовало ролик, посвященный юбилею РВСН.


Ровно 60 лет назад постановлением Совмина СССР из Артиллерии Советской армии выделили новый вид вооруженных сил - Ракетные войска стратегического назначения.

На тот момент самым новым и мощным оружием РВСН была одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности Р-12. Максимальная дальность ее полета составляла чуть больше 2000 километров. А ракетные полки можно было сосчитать на пальцах одной руки.

Сейчас РВСН обладает одним из мощнейших ядерных арсеналов в мире.

В его состав входит семь типов стратегических систем.

Юбилейный видеоролик позволяет увидеть пуски некоторых МБР. Среди них "Ярс" и "Тополь-М".

Напомним, на днях командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщил о том, что до 2024 года все советские ракетные комплексы будут заменены новейшими "Ярс", "Авангард" и "Сармат".


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Р-12
РС-12М2
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
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