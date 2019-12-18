Испытания зенитного комплекса "Деривация" впервые показали на видео

Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.

Телеканал "Звезда" обнародовал кадры испытаний этой уникальной самоходки, разработанной в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация ПВО".

Впервые характеристики 2С38 были рассекречены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Тогда сообщалось, что комплекс, выполненный на базе БМП-3, способен своим 57-мм автоматическим орудием уничтожать различные воздушные цели (беспилотники, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, управляемые боеприпасы и др.) на дальности до 6 000 метров и на высоте до 4 500 метров.

Темп стрельбы достигает 120 выстрелов в минуту, при этом полный боекомплект составляет 148 снарядов. Углы наведения по вертикали от -5 до +75 градусов. Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c.

В качестве дополнительного вооружения имеется 7,62-мм пулемет.

Расчет состоит из 3 военнослужащих.

Машина оборудована оптико-электронной системой, позволяющей обнаруживать цели, находящиеся на значительных расстояниях, не демаскируя себя.

На последующих форумах "Армия" уже были выставлены реальные образцы 2С38.

Для эффективной работы комплекса также разработана транспортно-загрузочная машина 9Т260. В качестве основы взят бронированный "Урал". Эта ТЗМ способна перевозить 592 снаряда и 2000 7,62-мм патронов, а также 100 литров специальной жидкости, служащей для охлаждения стволов 57-мм орудий. Вес - до 22500 кг. Расчет - 2 человека.

Алексей Моисеев