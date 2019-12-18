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Российская газета

Испытания зенитного комплекса "Деривация" впервые показали на видео

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Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.

Телеканал "Звезда" обнародовал кадры испытаний этой уникальной самоходки, разработанной в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация ПВО".

Впервые характеристики 2С38 были рассекречены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Тогда сообщалось, что комплекс, выполненный на базе БМП-3, способен своим 57-мм автоматическим орудием уничтожать различные воздушные цели (беспилотники, самолеты, вертолеты, реактивные снаряды, управляемые боеприпасы и др.) на дальности до 6 000 метров и на высоте до 4 500 метров.

Темп стрельбы достигает 120 выстрелов в минуту, при этом полный боекомплект составляет 148 снарядов. Углы наведения по вертикали от -5 до +75 градусов. Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c.

В качестве дополнительного вооружения имеется 7,62-мм пулемет.

Расчет состоит из 3 военнослужащих.

Машина оборудована оптико-электронной системой, позволяющей обнаруживать цели, находящиеся на значительных расстояниях, не демаскируя себя.

На последующих форумах "Армия" уже были выставлены реальные образцы 2С38.

Для эффективной работы комплекса также разработана транспортно-загрузочная машина 9Т260. В качестве основы взят бронированный "Урал". Эта ТЗМ способна перевозить 592 снаряда и 2000 7,62-мм патронов, а также 100 литров специальной жидкости, служащей для охлаждения стволов 57-мм орудий. Вес - до 22500 кг. Расчет - 2 человека.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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