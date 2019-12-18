Борисов сообщил об инвестировании $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус

Дамаск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Полмиллиарда долларов США планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус, сказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов", - сообщил вице-премьер, который находится в Сирии с рабочим визитом.

По его словам, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе созданы рабочие места для 3,7 тыс. человек. В планах российской стороны - модернизация порта до современного уровня, восстановление, а в некоторых регионах - прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора "Средиземное море - Персидский залив", что должно, по замыслу инвесторов, увеличить грузопоток через сирийский порт.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

В сентябре российские военные сообщили, что на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус создан судоремонтный центр.

В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения военной полиции и морской пехоты.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.