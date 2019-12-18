Таиланд расширяет сотрудничество с Израилем в области артиллерийских систем

ЦАМТО, 17 декабря. Сухопутные войска Таиланда совместно с израильской компанией Elbit Systems продолжают реализацию программ производства на территории страны 120-мм минометных систем и 155-мм артиллерийских установок.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителей Министерства обороны Таиланда, производство двух систем вооружения в последнее время возросло, и обе стороны изучают возможности расширения сотрудничества.

Первая программа включает производство самоходной минометной системы ATMM (Autonomous Truck-Mounted Mortar), созданной на базе 120-мм минометной системы Spear компании Elbit и грузовика с колесной формулой 4x4 индийской компании Tata.

Вторая программа предусматривает производство самоходной артиллерийской установки ATMG (Autonomous Truck-Mounted Gun), представляющей собой 155-мм/52 гаубицу ATMOS компании Elbit Systems на шасси 10-тонного грузовика Tatra 6x6.

По данным источников издания, сформированное совместное с Elbit тайское предприятие на текущий момент произвело более 20 артиллерийских систем каждого типа для Сухопутных войск Таиланда (RTA). Кроме того, партнеры намерены поставить 6 ед. минометных систем ATMG для Корпуса морской пехоты Таиланда и 18 ед. ATMG – СВ страны, начиная с 2020 года.

По мнению экспертов Jane's, объем производства двух платформ может превысить 100 ед., поскольку СВ Таиланда намерены заменить несколько типов устаревших систем, которые эксплуатировались десятилетиями.

Изготовление артсистем осуществляется подразделением артиллерийских и минометных систем Центра производства вооружений WPC (Weapon Production Centre) в Лопбури. Программа осуществляется посредством передачи технологий от Elbit, при этом официальные лица утверждают, что доля участия партнеров в этих двух проектах составляет 50 на 50. Как заявлено, СВ Таиланда и Elbit изучают возможности расширения сотрудничества.

В дополнение к вышеназванным проектам компании Elbit, израильская IMI Systems также сотрудничает с заводом по производству взрывчатых веществ (Military Explosives Factory) СВ Таиланда в рамках производства 81-мм и 120-мм минометных выстрелов, а также 155-мм бимодульных метательных зарядов. Кроме того, выполнена сборка более 1000 ед. 5,56-мм легких пулеметов Negev и около 15000 ед. 5,56-мм винтовок Tavor Tar-21 разработки Israel Weapon Industries. Израильские компании также интегрировали свои решения в разработанные в Таиланде беспилотные системы.