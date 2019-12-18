Войти
ТАСС

В Роскосмосе назвали причину переноса пуска ракеты "Союз"

128
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя выявили сбой в системе управления, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Запуск российской ракеты "Союз-СТ-А" с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, запланированный на вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления. Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря 2019 года в 11:54 мск", - говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, сейчас специалисты анализируют причины сбоя для его устранения.

Ранее о переносе на сутки запуска ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании - оператора полета Arianespace. Глава корпорации Стефан Исраэль также подтвердил в своем Twitter, что сегодня миссия не состоится.

Старт ракеты был запланирован на 11:54 мск. Он должен был стать 23-м запуском "Союза" с космодрома Куру и заключительной миссией Arianespace на данном космодроме в этом году. Всего в 2019 году компания Arianespace провела запуски восьми ракет: четыре ракеты тяжелого класса "Ариан-5", две среднего - "Союз" и две легкие ракеты "Вега". В 2018 году с Куру стартовали три "Союза".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
07.02.2019
Новая дыра Роскосмоса: "Союз" подвел французов
03.01.2017
Первый в 2017 году запуск российской ракеты запланирован на 28 января с космодрома Куру
09.10.2014
Европа признала «Союз» непричастным к срыву запуска спутников Galileo
28.08.2014
О пуске ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» из Гвианского космического центра
22.12.2011
Пилотируемые запуски с Куру не планируются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К