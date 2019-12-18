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ТАСС

Запуск "Союза" с телескопом для изучения экзопланет CHEOPS отложили

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Космодром Куру
Космодром Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Спутники и сама ракета-носитель в полной безопасности, отметил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, запланированный на вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложен. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании-оператора полета Arianespace.

"Да, - ответила представительница компании в ответ на вопрос о возможном переносе старта. - Причины пока назвать не можем. Позже будет опубликован пресс-релиз".

Позже глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подтвердил в Twitter, что во вторник миссия не состоится. "Из-за "красного" (срабатывания предупреждения - прим. ТАСС) перед началом автоматической процедуры подготовки к запуску систем "Союза" операции на сегодня были прекращены, - написал он. - Спутники и сама ракета-носитель в полной безопасности, ведется расследование в рамках стандартных процедур. Больше информации будет в течение дня".

Старт ракеты был запланирован на 11:54 мск. Он должен был стать 23-м запуском "Союза" с космодрома Куру и заключительной миссией Arianespace на данном космодроме в этом году. Всего в 2019 году компания Arianespace провела запуски восьми ракет: четыре ракеты тяжелого класса "Ариан-5", две среднего - "Союз" и две легкие ракеты "Вега". В 2018 году с Куру стартовали три "Союза".

Полезная нагрузка

Европейский космический телескоп CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) разработан в рамках программы фундаментальных космических исследований Европейского космического агентства (ЕКА) Швейцарским космическим агентством (SSO) и предназначен для изучения условий на уже известных экзопланетах, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, а также поиска новых при помощи транзитного метода. Главным научным инструментом CHEOPS является телескоп с диаметром зеркала 32 см. Масса аппарата на старте составляет 273 кг, предполагаемый срок службы - 3,5 года.

Помимо CHEOPS в рамках миссии VS23 запланирован вывод на орбиту спутника COSMO-SkyMed Итальянского космического агентства, предназначенного для радиолокационного наблюдения за Землей в военных и научных целях при любых погодных условиях.

Также на орбиту будут выведены три спутника малых размеров. Созданный в рамках программы ЕКА OPS-SAT предназначен для изучения новых технологий управления спутниками. EyeSat, созданный в рамках программы Национального центра космических исследований (Cnes) для студенческих проектов, предназначен в первую очередь для изучения зодиакального света. ANGELS является первым французским наноспутником, его основная задача - прием и передача информации с более чем 20 тыс. маяков системы Argos.

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Страны
Гвиана
Италия
Россия
Франция
Швейцария
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Наноиндустрия
Союз-2 РН
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