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Деловая газета "Взгляд"

В России оценили претензии США к кораблю ВМФ РФ у берегов Флориды

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Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов"
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов".
Источник изображения: Stringer/Reuters

"Это все выдумки. Во всем мире признано, что наши моряки соблюдают международные навигационные правила. К тому же не американцам на эту тему раскрывать рот", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев. Так он прокомментировал заявление со стороны США о том, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" якобы совершает небезопасные маневры у американских берегов.

"Доверия к американским источникам информации давно нет, тем более в условиях информационного противоборства. Для среднего разведывательного корабля (СРЗК) "Виктор Леонов" боевая служба в районах Северной и Южной Америки – это норма. Он там находится с разной периодичностью практически последние пять-шесть лет. Никогда не было вопросов ни у одной стороны", – подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Ранее официальные лица США заявили, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" якобы совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Флорида и Южная Каролина. Источник канала CNN в американских официальных кругах заявил: на "русском шпионском корабле" якобы не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена, и не отвечают на запросы с проходящих мимо судов. Кроме того, российский корабль, по версии источников CNN, осуществляет и "другие беспорядочные маневры".

Экипаж и командование этого корабля высокопрофессиональны, учитывая поставленные задачи: слежение за воздушным и радиопространством, подчеркнул Ненашев. У "Виктора Леонова" нет намерения совершать не предусмотренные международным судоходством действия, считает собеседник.

Обвинения американской стороны звучат особенно возмутительно, учитывая поведение самих военных кораблей США близ российских морских границ. "Прямо сейчас вдоль наших территориальных вод обязательно на севере находятся одна-две атомных подводных лодки и американо-норвежский корабль электронной разведки "Марьята". Они прослушивают разговоры, к примеру, жителей Кольского полуострова. Такая же ситуация в морях на востоке России", – указал Ненашев.

Добавим, что, по заявлению представителя Пентагона (на которого ссылается CNN), вблизи российского корабля "Виктор Леонов" присутствует американский эсминец. Береговая охрана США предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля, передает ТАСС.

Из материала CNN также следует, что "Виктора Леонова" с 2015 года якобы нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года телеканал сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News также информировал, что "Виктор Леонов" прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель Пентагона признал, что пребывание российского корабля в этой акватории было правомерным.



Наталья Макарова

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Норвегия
Россия
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