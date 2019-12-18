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Российская газета

"Змею Горынычу" добавят мощи

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Концерн "Техмаш" разработает для армии России новый противоминный заряд "Разрез".

- Опытно-конструкторская работа по созданию удлиненного заряда разминирования будет завершена до конца 2020 года, - сообщил ТАСС глава концерна Владимир Лепин. Он отметил что "Разрез" превосходит существующие заряды по дальности применения и длине проделываемого в минном поле прохода.

За эффектность боевого применения стоящая на вооружении инженерных войск России установка разминирования УР-77 "Метеорит" получила прозвище "Змей Горыныч". Установка выпускает реактивный снаряд, к которым прикреплен гибкий рукав, начиненный взрывчаткой. Заряд забрасывают рукав на минное поле, затем "Метеорит" сдает назад, выравнивая заряд при помощи троса, и подрывает его. Ударная волна заставляет мины противника сдетонировать, образуя проход шириной 6 и длиной до 90 метров.

В боекомплект машины входят два заряда с ракетами, перезарядка комплекса занимает 40 минут.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
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