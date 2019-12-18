С-22, предвестник "Беркута"

У российского истребителя пятого поколения Су-57 нашёлся "прадедушка". В книге-альбоме "80 лет ОКБ Сухого", выпущенной к юбилею конструкторского бюро, обнаружилась фотография полноразмерного макета самолёта С-22, послужившего прообразом Су-47 "Беркут".

В подписи к фотографиям указывается, что в 1983 году в ОКБ началась работа под шифром С-22 по созданию истребителя пятого поколения: "Аэродинамическая компоновка этой машины предусматривала применение крыла обратной стреловидности. Силовая установка С-22 предусматривала применение двигателей с плоским соплом".

Фото макета самолёта С-22 Источник изображения: twitter.com/saidpvo

Согласно официальной информации, проект перспективного истребителя с крылом обратной стреловидности разрабатывался в 80-е годы для ВВС СССР как модернизация Су-27. В 1988 году ВВС закрыли проект, но он продолжил жизнь как палубный истребитель Су-27КМ (корабельный модифицированный) для ВМФ СССР.

В 1997 году самолёт был построен как С-37 "Беркут", а позже его переименовали в Су-47 "Беркут", наработки по которому задействовали при разработке Су-57.