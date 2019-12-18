Узнал из СМИ: Эсперу не сообщали о планах Анкары по Инджирлику

Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер намерен обсудить с турецким коллегой вероятность закрытия американской военной базы Инджирлик в Турции. По его словам, он узнал о таких планах Анкары только из СМИ и пока не может сказать, насколько они серьезны.

Министр обороны США Марк Эспер узнал о намерении Турции закрыть американскую авиабазу Инджирлик из СМИ и пока не может сказать, насколько серьезно настроены турецкие власти. Он подчеркнул, что собирается прояснить этот вопрос со своим турецким коллегой.

Если Анкара серьезно говорит о закрытии базы для Соединенных Штатов, этот вопрос должен обсуждаться с НАТО, отметил министр обороны США.

Он напомнил, что Турция - суверенное государство, поэтому у нее есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы Североатлантического альянса и иностранные войска.

"Если они действительно говорят это всерьез, то это затрагивает весь альянс, обязательства перед альянсом", - отметил Эспер. По его мнению, в этом вопросе все зависит от того, какого курса Турция придерживается в отношении НАТО.

Глава Пентагона не ответил на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. "Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - "Газета.Ru") оружие США", - пояснил он.

Двумя днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для Соединенных Штатов, если Вашингтон все же введет санкции против турецкой стороны.

"Решение о закрытии [для США] базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - сказал он в эфире телеканала A Haber. На второй базе - Куреджик - развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. Базу Инджирлик американские военные использовали в ходе военных операций на Ближнем Востоке.

Заявление Эрдогана последовало за принятием сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Турецкий МИД назвал это решение политическим спектаклем. Сам Эрдоган отметил, что Анкара таким же образом может осудить массовую гибель индейцев в Америке.

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.

Соединенные Штаты рассматривают статус своих сил в Турции как символ многолетней приверженности Вашингтона сотрудничеству с союзником по НАТО и его защите, указали в агентстве.

По словам американских военных, Турция "вносит свой вклад в миссии [НАТО] в Афганистане, Косово, Ираке". Помимо этого, Анкара важна для целей Стратегии национальной обороны США. "Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении [российских зенитных ракетных комплексов] С-400 и других сфер разногласий", - подчеркнули в американском военном ведомстве.

Это далеко не первый раз, когда в Турции говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. В очередной раз такое заявление 11 декабря сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он допускал возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут против Анкары санкции из-за приобретения С-400.

По данным The New York Times, которая ссылается на источники среди чиновников, правительство США рассматривает различные возможности вывоза с Инджирлика около 50 своих термоядерных бомб B61.

Один из собеседников издания напомнил, что эти боезаряды находятся всего в 400 км от турецко-сирийской границы, где на в настоящее время ведутся военные действия, а это угрожает ядерной безопасности США.

Вместе с тем источник газеты признал, что попытку перевезти боеприпасы в другое место могут воспринять как фактический разрыв союзнических отношений между Турцией и Соединенными Штатами.

В The Drive обратили внимание, что вывоз бомб с Инджирлика сопровождается определенными трудностями.

Дело в американских инструкциях, согласно которым ядерные боеприпасы можно транспортировать только в условиях усиленных мер безопасности.

Например, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, предназначенные именно для перевозки подобных бомб, не могут выполнять полеты над районами, где наблюдается "нестабильная ситуация".

Как указали в издании, теоретически бомбы можно вывезти из Турции на специальных грузовиках или перенаправить их в порт и перебросить по морю. В то же время там признали, что такие решения маловероятны, учитывая охлаждение в отношениях Вашингтона и Анкары. К тому же существует опасность со стороны действующих в регионе боевиков, пишет The Drive.

Лидия Мисник