ЦАМТО, 17 декабря. Продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему.

Разведывательно-огневая система включает в себя силы и средства огневого поражения, оперативного, боевого и технического обеспечения, объединенную единым автоматизированным управлением и обеспечивающую вскрытие, и надежное поражение группировок войск и объектов противника. Причем упор делается на оснащение рода войск современным вооружением.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50 проц. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени.

При этом минимизируется цикл "разведка-поражение", что позволяет в 1,5-2 раза сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения.

Работа в этом направлении продолжается одновременно с созданием перспективных, высокотехнологичных средств огневого поражения, разведки и управления, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.