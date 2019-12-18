Krauss-Maffei Wegmann поставит мостоукладчики "Легуан" ВС Дании

ЦАМТО, 17 декабря. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 12 декабря объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракта на поставку танковых мостоукладчиков "Легуан" (LEGUAN) на шасси танка "Леопард-2".

Соглашение предусматривает поставку шести систем "Легуан", полного комплекта сопутствующего оборудования, тренажеров и дополнительного транспортера. Стоимость продажи не раскрывается. Поставка мостоукладчиков заказчику начнется в конце 2022 года.

С подписанием соглашения Дания стала девятой страной, которая получит систему "Легуан" (LEGUAN) на шасси танка "Леопард-2".

Поставляемые мостоукладчики относятся к классу MLC-80 (нагрузка около 72 т) и предназначены для укладки одного моста длиной 26 м, позволяющего преодолевать водную преграду или суходольные препятствия шириной до 24 м, либо двух отдельных мостов длиной по 14 м. Операция наведения моста полностью автоматизирована, осуществляется одним человеком, находящимся под защитой брони, и занимает около 5 мин.

По состоянию на текущий момент вооруженные силы 19 стран применяют систему "Легуан" на различных мобильных платформах.