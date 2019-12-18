После пожара на "Адмирале Кузнецове" временно запретили сварочные работы

ЦАМТО, 17 декабря. Ремонт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ведется в отсеках, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 16 декабря официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Ранее в тот же день глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов рассказал агентству, что ремонт на корабле не прекращался даже после случившегося пожара.

"Ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" ведутся в полном объеме в отсеках, удаленных от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ", – сказал Е.Гладышев.

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры при проведении сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Вспыхнувший огонь тушили сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.