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ЦАМТО

В Австралию прибыла очередная партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: images.defence.gov.au

ЦАМТО, 17 декабря. Минобороны Австралии объявило о прибытии в Австралию очередной партии истребителей F-35A "Лайтнинг-2": семь самолетов совершили посадку на авиабазе "Уильямстаун".

Таким образом, общее количество самолетов F-35A, размещенных на авиабазе "Уильямстаун", достигло 13 ед. Еще 5 самолетов базируются на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где применяются для подготовки австралийских летчиков.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. Они заменят самолеты F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2022 году.

Сборка самолетов для ВВС Австралии началась в 2011 году. Первая пара (AU-1 и AU-2) была передана в конце 2014 года и использовалась для подготовки летчиков, технического персонала и испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Именно эти самолеты первыми прибыли в Австралию 10 декабря 2018 года для переоснащения 3-й авиаэскадрильи ВВС страны. Вторая пара F-35A "Лайтнинг-2" прибыла в Австралию 8 апреля 2019 года.

Планируется, что самолеты, находящиеся сейчас на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), выполнят перелет в Австралию до конца 2020 года.

После достижения начальной готовности к боевому применению в 2020 году, истребители ВВС Австралии приступят к выполнению задач по предназначению. Полная готовность F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год.

В общей сложности ВВС Австралии могут получить до 100 истребителей F-35A. Покупка 72 новых истребителей в рамках двух этапов программы AIR-6000 Phase-2A/2B, стоимость которой оценивается в 17 млрд. австр. долл. (11,73 млрд. долл. США), позволит сформировать три строевых и одну учебную эскадрилью. Они будут размещены на авиабазах "Уильямстаун" и "Тиндалл". Еще одна партия из 28 самолетов для оснащения четвертой строевой эскадрильи может быть закуплена позднее на этапе AIR-6000 Phase 2С для замены F/A-18F "Супер Хорнет".

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Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Проекты
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