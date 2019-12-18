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ЦАМТО

Гаубицы калибра 152 мм могут перевести на колесное шасси

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Автоматическая баллистическая станция на экспериментальном образце САУ 2С19М1-155, 2009 год
Автоматическая баллистическая станция на экспериментальном образце САУ 2С19М1-155, 2009 год.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 17 декабря. Самоходные гаубицы калибра 152 мм могут в перспективе перевести на колесное шасси, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Уралтрансмаша" (входит в "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех) Дмитрий Семизоров.

"Мы сейчас заканчиваем капитальный ремонт с модернизацией изделия 2С3М "Акация", задумываемся о колесном шасси для изделий в калибре 152 мм и, кроме того, не надо забывать, что в интересах иностранных заказчиков нашим конструкторским бюро была разработана машина 2С19М1-155 в калибре 155 мм", – сказал Д.Семизоров.

Отвечая на вопрос о том, почему появилась идея переходить с гусениц на колеса, он сообщил, что колесное шасси позволяет сберечь существующие дороги от разрушений без потери маневренности. "Плюс ко всему, существует потребность в таких машинах у нашего основного заказчика", – цитирует "РИА Новости" Д.Семизорова.

В настоящее время на вооружении российской армии состоят гаубицы типа "Мста" в различных модификациях, а также "Акация" и "Гиацинт". На всех типах артиллерийских установок установлено гусеничное шасси.

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
Мста-С
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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