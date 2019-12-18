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Известия.ru

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

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Источник изображения: Фото: flot.com

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом 16 декабря сообщил телеканал CNN.

Утверждается, что в течение нескольких последних дней корабль находился недалеко от побережья этих штатов. Официальные лица, чьи имена и должности не указываются, заявляют, что на корабле не включают навигационные огни в условиях ограниченной видимости и якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов.

В материале говорится, что береговая охрана США предупреждает людей на судах, которые проходят через этот район, о присутствии российского корабля. Неподалеку от него находится американский эсминец, заявляет представитель Пентагона. Авторы статьи утверждают, что с 2015 года судно "Виктор Леонов" нередко замечают у Восточного побережья США.

С российской стороны пока никаких комментариев не поступало.

Ранее, 6 декабря, контр-адмирал Владимир Богдашин рассказал о столкновении советских сторожевых кораблей с ракетным крейсером и эсминцем ВМС США в 1988 году.

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Страны
Россия
США
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