Юбилей РВСН отметили загрузкой в шахту очередной МБР "Ярс"

В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооружённых силах РФ соединения РВСН, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.

Как сообщили в Минобороны, загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс" в шахтную пусковую установку приурочена к 60-летию РВСН.

Отмечается, что в текущем году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку. Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего его на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - указали в военном ведомстве.