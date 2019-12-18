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Российская газета

Судьбоносный выбор: почему Су-27 оказался для Китая лучше, чем F-16

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

В Китае объяснили, почему приобретение истребителя Су-27 вместо F-16 стало судьбоносным решением для ВВС страны

Издание Sina Military совершило познавательный экскурс в недавнюю историю Китая.

Автор напомнил, что еще 20-30 лет назад в стране не было и намека на экономическое чудо, которым так гордятся теперь граждане Поднебесной. В плачевном состоянии находилась и обороноспособность страны.

Лучшим самолетом ВВС в то время был истребитель J-8II. "Грустно сказать, он не мог поразить цель даже по другую сторону пролива", - признается журналист.

Предметом зависти тогда для Китая был легкий американский истребители F-16. Причем, КНР и США в тот период переживали "медовый месяц". И если бы у страны были деньги, она наверняка купила бы самолет. Но валютных резервов не хватало. К тому же вскоре отношения между державами вновь испортились, и Америка ввела оружейное эмбарго.

В результате Китай приобрел у "северного соседа" истребители Су-27.

И хотя многие военные считают, что F-16 обладает более передовыми технологиями, чем его российский конкурент, автор уверен, что для КНР  это был лучший выбор.

"Если бы тогда мы купили F-16, то были бы несчастны сейчас. Возможно, главной силой наших ВВС по-прежнему были бы J-7 и J-8. А о таких передовых моделях как J-10, J-16 и J-20 и речи бы не шло.

По мнению автора, китайский и американский авиапром несовместимы. И даже, если бы КНР приобрела F-16, то за короткое время не смогла бы понять принципы его производства, не говоря уже об имитации истребителя. Тем более, что США строго контролируют экспортную военную технику. Все купленные F-16 находятся на техническом обслуживании американцев, и они же поставляют запчасти. Разборка самолетов не допускается. Значит, если бы Китай успел купить F-16 в период "медового месяца", то после обострения отношений лишился бы сервиса. И к нынешнему моменту истребители превратились бы в груду металлолома.

Между тем, Су-27 стал первым сверхмощным китайским истребителем.

Принципы его производства довольно просты  и он очень помогает развитию авиационной промышленности Китая. На его основе были созданы и модернизированы многие китайские самолеты. В их числе J-11B, J-15, J-16. И это главный аргумент в пользу того, что Су-27 стал лучшим выбором для страны.


Олег Корякин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
J-10
J-11
J-15
J-20
Су-27
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