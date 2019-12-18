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Интерфакс-АВН

Российские и индийские саперы отработали навыки разминирования на учениях "Индра-2019"

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Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские и индийские военные на международных учениях "Индра-2019" на полигоне Вооруженных сил Индии "Бабина" в штате Уттар-Прадеш отработали разминирование участка местности и патрулирование населенного пункта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) РФ.

"Сегодня в соответствии с планом инженерные подразделения Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии отработали задачи по разминированию автомобильной трассы, ведущий к важному объекту инфраструктуры и прилегающих к нему участков местности", - говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Далее военнослужащие обеспечили охрану от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника колонны техники и сопроводили её к пункту назначения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "каждая из сторон тренировалась в решении задач по блокированию и зачистке от вооруженных террористов населенного пункта", сообщили в пресс-службе округа.

"Для подавления огневых точек применялись танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2, действовали специальные подразделения. Именно этот эпизод, но в больших масштабах, через несколько дней завершит сухопутную часть учения", - отмечается в документе.

В округе также сообщили, что в рамках учений "к практическим действиям подключились отряды военной полиции двух стран, которые осуществляли патрулирование освобождённого населенного пункта и поддерживали в нем правопорядок".

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