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Деловая газета "Взгляд"

Изготовлена опытная партия новейших САУ "Коалиция-СВ"

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Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", заявил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

"Первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" готова к отгрузке", – передает РИА "Новости" слова Семизорова.

Он добавил, что "Коалиция" является машиной будущего.

"Она на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал", – сказал Семизоров.

Напомним, в феврале 2018 года на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов после посещения "Уралтрансмаша" (входит в "НПК "Уралвагонзавод") заявил, что государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
2С36 Коалиция-СВ
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2020-й год
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