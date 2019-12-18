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Деловая газета "Взгляд"

США заявили о "небезопасных маневрах" российского корабля у побережья Флориды

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Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов"
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов".
Источник изображения: Desmond Boylan/AP/ТАСС

Официальные лица США заявили, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" якобы совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья Соединенных Штатов, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, корабль в течение последних нескольких дней находился недалеко от побережья Южной Каролины и Флориды. При этом на корабле якобы не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена, и не отвечают на запросы с проходящих мимо судов. Кроме того, российский корабль, по версии источников, осуществляет и "другие беспорядочные маневры".

CNN отмечает, что Береговая охрана США предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля. Также рядом находится американский эсминец, сообщил представитель Пентагона, передает ТАСС.

Из материала также следует, что "Виктора Леонова" с 2015 года якобы нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года CNN сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News также информировал, что "Виктор Леонов" прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель Пентагона констатировал, что пребывание российского корабля там было правомерным.


Алина Назарова

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Страны
Россия
США
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