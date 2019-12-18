Названы сроки начала госиспытаний бронетранспортера и БМП "Бумеранг"

Один из вариантов боевой машины на базе платформы "Бумеранг".

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе "Бумеранг" начнутся летом 2020 года, сообщили в "Военно-промышленной компании" (разработчик и производитель платформы).

"По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания", – передает ТАСС ответ ВПК на вопрос о ходе работ над "Бумерангом".

Напомним, 3 декабря гендиректор компании Александр Красовицкий заявил, что ВПК совместно с Минобороны завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".

Дмитрий Зубарев