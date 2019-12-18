Расчеты С-400 поразили более 30 целей условного противника в Сибири

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.

Екатеринбург. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Расчеты зенитного ракетного полка объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), оснащенные С-400 "Триумф", во время учения в Сибири предотвратили условный воздушный удар, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

Всего было поражено более 30 целей.

"В рамках учения условный противник готовил массированный авиаудар по крупным административным, промышленным и военным организациям Сибирского региона", - говорится в сообщении.

При этом расчеты зенитного ракетного полка, осуществлявшие прикрытие района, использовали новейшие системы противовоздушной обороны. Это позволило обнаружить средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и на значительном удалении от охраняемых объектов.

"Операторы комплексов с помощью автоматизированной системы произвели захват, сопровождение и электронные пуски по целям условного противника", - говорится в сообщении.