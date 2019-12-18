Войти
Интерфакс-АВН

Расчеты С-400 поразили более 30 целей условного противника в Сибири

108
0
0
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Екатеринбург. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Расчеты зенитного ракетного полка объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), оснащенные С-400 "Триумф", во время учения в Сибири предотвратили условный воздушный удар, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

Всего было поражено более 30 целей.

"В рамках учения условный противник готовил массированный авиаудар по крупным административным, промышленным и военным организациям Сибирского региона", - говорится в сообщении.

При этом расчеты зенитного ракетного полка, осуществлявшие прикрытие района, использовали новейшие системы противовоздушной обороны. Это позволило обнаружить средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и на значительном удалении от охраняемых объектов.

"Операторы комплексов с помощью автоматизированной системы произвели захват, сопровождение и электронные пуски по целям условного противника", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Противник-ГЕ
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
09.10.2018
Расчеты С-300 и С-400 проведут боевые стрельбы под Астраханью
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
01.08.2017
Около 50 летательных аппаратов ВВО планируется задействовать в российско-индийском учении "Индра-2017"
09.02.2015
ВВКО: ЗРС С-400 по надежности превосходит все предыдущие системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:06
  • 1
В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения
  • 18.12 00:59
  • 10
США испытали аналог запрещенного "Искандера"
  • 18.12 00:14
  • 1
Россия испытает свой самый опасный корабль
  • 17.12 22:32
  • 5
В "Роскосмосе" отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
  • 17.12 20:47
  • 5
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 17.12 20:39
  • 180
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.12 20:17
  • 1
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22
  • 17.12 20:16
  • 30
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 17.12 17:28
  • 2
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 17.12 13:47
  • 1
Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью
  • 17.12 12:49
  • 54
"Армате" добавили целей
  • 17.12 11:41
  • 5
Вертолеты Ка-31Р в Крыму на три аршина в землю видят
  • 17.12 11:34
  • 1
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"
  • 17.12 11:26
  • 2
В США решили вернуть в строй лёгкие винтовые самолёты
  • 17.12 11:23
  • 6
Sina (Китай): новый бомбардировщик Ту-160М, поставленный на серийное производство, станет мишенью? Китай все еще производит H-6К