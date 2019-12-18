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Известия.ru

Космонавты поздравили ракетные войска с 60-летием

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил весь личный состав ракетных войск стратегического назначения с 60-летним юбилеем.

Александр Скворцов и Олег Скрипочка отметили, что РВСН всегда надежно стояли на страже страны и обеспечивали защиту национальных интересов. Космонавты пожелали представителям войск крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России, пишет РЕН ТВ.


11 декабря заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер рассказал, что ракетные войска стратегического назначения проведут в 2020 году, как и в нынешнем, более 200 учений. Кроме того, в следующем году в РВСН пройдет около 30 конкурсов, направленных на определение боевой готовности частей и подразделений.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
МКС
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