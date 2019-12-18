Лунные каменщики

Редакция журнала "ВКС" представляет свежий номер

Этот "Военно-промышленный курьер" и очередной выпуск журнала "ВКС" ушли в типографию в один день. Потому команда журнала успела рассказать о том, чем порадует и удивит читателей свежий номер, и какими успехами ознаменовалась жизнь издания в уходящем году.

Для меня главное в том, что в этом году полет на Луну стал принимать все более отчетливые формы. Об этом полете заявили все главные национальные космические агентства, уже определены даты, известен даже вес космонавта, который полетит на естественный спутник Земли. Недавно российские новостные агентства сообщили, что космонавт, который в 2030 году отправится на Луну на корабле "Орел", разрабатываемом РКК "Энергия", должен весить не более 70 килограммов. Сегодня утром, собираясь на работу, я даже неожиданно повздорил по этому поводу с женой, сообщив, что собираюсь худеть, чтобы меня тоже взяли на Луну.

"Я надеюсь, ты собираешься возвращаться назад?" – возмутилась она. Но даже получив утвердительный ответ, она как бывший сотрудник ЦУПа не успокоилась и стала перечислять опасности, подстерегающие космонавта во время полета на Луну: отсутствие гравитации и как следствие вымывание кальция из организма, жесткое воздействие космической радиации, опасность гибели от удара астероида.

Мне это показалось интересным с социологической точки зрения – выходит, в сознании людей полет на Луну уже не выглядит чем-то отстраненным, что случится когда-нибудь потом.

Что касается космических опасностей и защиты от них, а также вопроса рождения человека в космосе, то этому было посвящено одно из главных, на мой взгляд, космических событий года – 1-й Научно-инвестиционный конгресс Асгардии, состоявшийся в октябре в Германии. В Дармштадт съехались авторитетнейшие ученые, астронавты, инвесторы, и наиболее ценный опыт конгресса заключается в том, что ученые разных дисциплин, а также инвесторы получили площадку для совместной работы над проблемами, важными для всех. В обычных условиях это происходит редко, здесь же имела место полезная синергия и "взаимное опыление" ученых и бизнесменов. Тема конгресса стала главной и для нашего номера.

В большой материал вошли интервью с учеными, астронавтами, наиболее интересные выдержки из докладов. Об очень любопытном личном опыте рассказывает Джейкоб Малдер, приехавший в Дармштадт из Нидерландов. Джейкоб – крупный специалист в области IT, а также владелец консалтинговой фирмы. Полгода назад он узнал о существовании Асгардии и сразу вступил в нее. У Джейкоба серьезное заболевание позвоночника, он передвигается на коляске и надеется с помощью космического государства переместиться лет через пятнадцать-двадцать на ПМЖ в космос, где на него не будет так сильно действовать земное тяготение. Малдер выступил с докладом "Роевая архитектура устойчиво развивающихся космических колоний". Он предложил особый тип архитектурного устройства, основным принципом которого являются стандартизация и самоподдержка систем.

Интересно была представлена секция искусственной гравитации. Здесь докладчиками поочередно выступили профессор и студент. Первым был Лоуренс Янг, профессор факультета аэронавтики Массачусетского технологического института, в прошлом руководитель программы Apollo. Ученый с мировой репутацией сделал экскурс в историю искусственной гравитации. Следом за ним выступил бакалавр по специальности "Инженер-механик" из университета Огайо в Коламбусе Иван Гулько, предоставивший конгрессу проект космического корабля с искусственной гравитацией.

О конгрессе можно рассказывать долго: материал, посвященный этому событию, занимает 24 страницы журнала. Единственное, что хотелось бы добавить, – слова профессора Янга. Он рассказал, что когда разработчики "Аполлона-11" создавали корабль для исторической лунной миссии, у них было такое чувство, будто они стоят собор Нотр-Дам де Пари.

Мы посовещались по этому поводу в редколлегии и решили, что тоже готовы стать каменщиками в строительстве нового космического собора. Другими словами, мы видим нашу миссию в популяризации космической науки.

В каждом номере "ВКС" можно выделить самые сложные и самые интересные статьи. В последнем выпуске уходящего года я выделяю два таких материала, в которых обе характеристики совпали. Сложности пусть останутся за кадром, а об интересном расскажу. Один из материалов рубрики "История" посвящен легенде советского космоса. Эта рубрика по умолчанию предполагает материалы о великих людях с их великими достижениями. Но для меня самое ценное – за фанфарами и звоном медалей услышать живой человеческий голос. Казалось бы, формат интервью – лучший для этой цели. Но я считаю удачным решение преобразовать интервью с Алексеем Леоновым в один большой монолог, читая который понимаешь, что перед тобой человек, который умел и любил рассказывать. Человек, которому надо дать слово, и просто слушать с тем большим вниманием и интересом, что это слово оказалось последним.

Также не могу не отметить статью нашего постоянного автора – генерал-лейтенанта в отставке, доктора технических наук Александра Лузана. Главное, чем отличаются его аналитические статьи, – высочайший уровень научного обобщения. Пожалуй, это одно из основных качеств, необходимых настоящему ученому. Читая его новый материал, я, филолог по образованию, совершенно четко себе представляла, какими образцами отечественной военной техники мы можем гордиться, какие нововведения в оборонной промышленности оказались провальными и самое главное – как то и другое может аукнуться стране сейчас и в перспективе. Непосредственная и очевидная связь научных выкладок с животрепещущими вопросами, касающимися всех, кому дорого Отечество, – еще одна причина, по которой я с интересом прочитала бы статью профессора Лузана даже без рабочей на то необходимости.

Одной из лучших новостей года я считаю включение нашего издания в список ВАК: журнал начал рецензироваться Высшей аттестационной комиссией, соответственно изменились требования к статьям. Среди авторов журнала появились значимые в науке персоны, например член-корреспондент РАН, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов – величина мирового масштаба. Для нас стало приятной неожиданностью, что статьи одного из наших авторов – Владимира Михайлова используются в качестве учебного материала для курсантов Челябинского училища штурманов. Начальник филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в Челябинске, заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник Игорь Шведов прислал в адрес журнала благодарственное письмо, в котором сообщалось, что профессор кафедры самолетовождения полковник Валентин Чернов на своих занятиях подробно разбирает воздушные ситуации, описанные в статьях "9000 метров до жизни", "Старые фотографии", "Русский Перл-Харбор", "Небесная наковальня" из журнала "Воздушно-космическая сфера".

Кирилл Плетнер, главный редактор "ВКС"

Лотта Гесс, выпускающий редактор

Сергей Дмитрюк, научный редактор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года