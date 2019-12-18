Из "сделки века": Израиль обеспечит защиту Новой Палестины от внешних угроз

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Ближневосточные СМИ выходят с материалами, в которых сообщаются некоторые подробности так называемой "сделки века". Речь идёт о комплексе мер по урегулированию многолетнего палестино-израильского конфликта. Эти меры одобряет и продвигает президент США Дональд Трамп, причём сама "сделка века" создавалась при непосредственном участии его зятя Джареда Кушнера.

Телеканал "Аль-Маядин" (Ливан) в своём репортаже сообщает, о каких деталях сделки удалось узнать репортёрам.

Так, в комплексе мер говорится о том, что США предлагают создать государство с названием Новая Палестина – из двух частей: территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа. При этом отмечается, что у него не будет собственной армии, а его "защиту от внешней агрессии обеспечит Израиль".

Если учесть тот факт, что до сих пор никакой внешней угрозы в адрес Палестины ни от кого, кроме Израиля, не исходило, этот пункт "сделки века" выглядит, мягко говоря, сомнительно. Ещё более сомнительным выглядит следующая предложенная мера:

Государство Новая Палестина будет платить Израилю за обеспечение безопасности от внешних угроз. Платёж может обеспечиваться арабскими странами.

О его сумме пока не сообщается.

Дополнительно отмечается, что у Новой Палестины из собственных силовых структур будет полиция.

В той же сделке говорится, что Новая Палестина "должна признать столицей Израиля Иерусалим". При этом отмечается, что никакого разделения этого города осуществляться не будет: он будет принадлежать одновременно двум государствам: Израилю и той самой Новой Палестине.

Кое-что из "сделки века":

Международный аэропорт Газы будет построен на земле, которая сейчас принадлежит Египту. Граждане Новой Палестины смогут этими территориями пользоваться без права на постоянное проживание.

Строительство объектов инфраструктуры Новой Палестины, по мнению авторов сделки, должны осуществлять её союзники из числа стран арабского мира.

В США почему-то уверены, что стороны (а одной из сторон указывается ХАМАС) "сделку века" поддержат.