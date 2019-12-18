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Военно-промышленный курьер

Рекордсмен из Гагаринского набора

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Источник изображения: vpk-news.ru

18 декабря летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Борису Волынову исполняется 85 лет

Судьба испытывала Бориса Волынова долго и со вкусом, бросая ему вызовы, которых и на десятерых с лихвой хватило бы. Испытывала, но берегла. Видимо, понимала ценность этого человека для остальных.

Космонавтов, у которых все шло гладко: вовремя отобрались в отряд и были назначены в экипаж, штатно слетали, достаточно. И это здорово, когда все по плану. Но бывают исключительные ситуации, которые ждут для своего разрешения особенных людей. Как иначе объяснить биографию Волынова?

Он в числе самых первых был включен в ту двадцатку космонавтов, которую потом назовут Гагаринским набором. Насколько строг был отбор, рассказано уже сотни раз, а значит, каждый, то сито прошедший, уже был летчиком с большой буквы. А ушел из отряда через 30 лет, установив рекорд, который вряд ли когда будет побит.

“ Репортаж из падающего из космоса корабля вполне можно отнести к высшим проявлениям человеческого духа ”

Ему это не нравилось, но он оказался в числе чемпионов и среди тех, кто готовился и не полетел. Причем он прошел подготовку как по программе одиночных полетов на "Востоках", будучи вторым дублером у Андрияна Николаева ("Восток-3") и Павла Поповича ("Восток-4"), дублером Валерия Быковского, полетевшего на "Востоке-5", так и групповых – на "Восходах". Но экипажи перетасовывались, на орбиту уходили те, кто пришел в отряд после него, а время Волынова не наступало. Будто судьба в лице вершителей космонавтских судеб готовила его для каких-то особых обстоятельств. Он мог бы стать тем, кто впервые облетел Луну, проходил подготовку в группе, осваивавшей корабль Л-1. Но Луну отменили.

Час Волынова настал почти через девять лет после прихода в отряд космонавтов, и задача экипажам, работавшим по программе "Союз-4"-"Союз-5", выпала наисложнейшая. Произвести первую в истории стыковку в космосе вначале не удалось Владимиру Комарову на "Союзе-1" из-за отказа техники на орбите. Затем была аварийная посадка, когда из-за нештатного срабатывания парашютной системы космонавт погиб. На "Союзе-3" стыковку с беспилотным "Союзом-2" не удалось выполнить Георгию Береговому. В январе 1969 года стыковка была блестяще осуществлена Владимиром Шаталовым и Борисом Волыновым, а в подтверждение необходимости такого рода операций два космонавта – Евгений Хрунов и Алексей Елисеев перешли из одного корабля в другой через открытый космос.

Пилотируемый оставшимся в одиночестве Волыновым "Союз-5", которому в то время было далеко до нынешней надежности, показал свой норов – нештатно сработала система разделения отсеков и спускаемый аппарат начал снижение по баллистической траектории в сцепке с приборно-агрегатным отсеком. И все время падения Борис Волынов наговаривал на магнитофон, что происходило. Когда специалисты впоследствии прослушивали эту запись, всех потрясло, насколько спокойным и деловым был голос космонавта. Спуск закончился очень жестким приземлением, почти все были уверены: после таких физических и психологических травм не то что в космос, даже на самолете летать нельзя. Иного мнения был сам Волынов. Он сумел полностью восстановиться и доказать врачам, что может продолжать летать.

Довелось ему готовиться и в группе военных космонавтов, проходивших обучение для работы на засекреченных орбитальных станциях "Алмаз", к каким относился и "Салют-5". Космический корабль "Союз-21" стартовал к этой станции 6 июля 1976 года, то есть и второй полет Борису Валентиновичу пришлось долго ждать. Успешная работа на станции была прервана аварией системы энергоснабжения, Борису Волынову и бортинженеру Виталию Жолобову было приказано возвращаться на Землю досрочно. И снова посадка оказалась нештатной, хотя и менее опасной, чем первая.

Во второй полет Волынов ушел уже в должности заместителя начальника отряда космонавтов. А в 1983 году возглавил отряд. В 1990-м был уволен в запас по возрасту.

Накануне юбилея к Борису Волынову было не пробиться – все СМИ хотели взять у него интервью. Он никому не отказывал, проблемой было найти время. Для "Военно-промышленного курьера", к счастью, нашел. Но вопрос, считает ли он свою космическую судьбу счастливой, я задать постеснялся. Счастье – материя сложная. Но если кому-то нужен образец героя для подражания, это Борис Волынов. Не ныл, не роптал, не сетовал на неудачи, но был профессионалом, преданным своему делу и готовым выполнить любое задание. А его репортаж из падающего из космоса корабля можно отнести к высшим проявлениям человеческого духа.

С днем рождения, Борис Валентинович!

Заголовок газетной версии – "Учитель мужества".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (812) за 17 декабря 2019 года

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Страны
Италия
Проекты
Луна
Салют ОрС
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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