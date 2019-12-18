Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера. Таким образом во вторник, 17 декабря, министр обороны США прокомментировал слова турецкого лидера.

"Впервые я узнал об этом из газет... и поэтому мне нужно поговорить с моим коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", — приводит слова Эспера Reuters. Глава Пентагона также отметил суверенность Турции и ее неотъемлемое право размещать или не размещать на своей территории базы НАТО или иностранные вооруженные силы.

16 декабря представитель Пентагона заявил, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции. Это сообщение последовало после того, как 15 декабря Эрдоган предупредил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае введения Вашингтоном санкций против страны за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.

Авиабаза Инджирлик имеет взлетно-посадочную полосу длиной свыше 3000 м и способна принимать воздушные суда всех типов, включая стратегические бомбардировщики, пишет "Газета.ру". На ее территории есть зоны рассредоточения и укрытия самолетов, склады, узлы связи, развернуто соответствующее оборудование, имеются штабные, служебные и технические помещения.

Численность личного состава ВВС США на базе, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 тыс. человек.

Авиабаза использовалась американцами во время Ливанского кризиса 1958 года, операций "Буря в пустыне" (1991 год) и "Лиса в пустыне" (1998 год), во время войн в Афганистане (с 2001 года), Ираке (с 2003 года) и Сирии.